Architektur in Davos – Neu kann man hier flanieren anstatt parkieren Der umgebaute Arkadenplatz und das neue Filmtheater bieten Raum für Begegnungen und Kultur. So knüpfen sie an die Geschichte des Kurortes an. Daniela Meyer

Wichtigstes Merkmal des neuen Arkadenplatzes in Davos ist der rote Betonbelag. Foto: Barão-Hutter/Marco Jörger

In Davos verbindet die sogenannte Promenade die beiden Ortsteile Dorf und Platz und stellt seit je eine wichtige Strassenachse dar. Während der Hochblüte des Kurtourismus vor rund hundert Jahren handelte es sich dabei um eine regelrechte Flaniermeile. Die aus halb Europa angereisten Kurgäste kamen nicht bloss wegen der heilversprechenden Bergluft nach Davos. Zu ihrem Alltag gehörte ein vielfältiges kulturelles Programm mit Konzerten, Theateraufführungen und Diskussionsrunden.

Den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens bildete das an der Promenade gelegene Kurhaus mit dem zugehörigen Kurpark auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Vom damaligen Flair ist in Davos heute kaum mehr etwas spürbar. Mit dem Wandel zum Wintersportort und dem Aufkommen des Massentourismus in der Nachkriegszeit ist aus der Promenade eine von Autokolonnen geprägte Strasse geworden, gesäumt von einem Potpourri aus Bauten unterschiedlicher Epochen.