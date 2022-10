Kino Rex in Thun – Neu holen Kinofans ihr Essen selbst Alles wird teurer, zu wenig Personal und Publikum: Zwar bleiben Reihen wie Cinedolcevita und Klassik im Kino im Angebot, doch im Restaurant ist neu Selbstbedienung. Franziska Streun

Am 18. Oktober zeigt das Seniorenkino Cinedolcevita die Filmkomödie «The big Sick» mit Kumail Nanjiani und Emily V. Gordon. Foto: PD

Krisen und Krankheiten: Was am Dienstag, 18. Oktober, in «The Big Sick» im Seniorenkino Cinedolcevita im Kino Rex in Thun thematisiert wird, gilt derzeit für viele Bereiche. «Was ist morgen oder in drei Monaten? Wir mussten alle lernen, dass momentan alles unsicher ist und sich täglich ändern kann», sagt Kinobetreiber Alain Marti auf Anfrage.