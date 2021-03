Konzept für Schnäppchenjäger – Neu gibt es in Bern Luxusuhren als Occasion Das Geschäft mit hochwertigen, gebrauchten Uhren floriert. Jetzt baut das Luzerner Familienunternehmen Bucherer die Berner Filiale aus und bietet ab Juni gebrauchte Luxusuhren an. Rahel Guggisberg

Das Schmuckgeschäft Bucherer in der Marktgasse in Bern baut aus und erweitert das Geschäft um einen Stock. Foto: Nicole Philipp

Der Schmuckhändler Gübelin hat die Hauptstadt 2020 nach 51 Jahren verlassen. Der Luxusladen Hermès kehrt Bern ebenfalls in diesem Jahr den Rücken. Für Luxuslabels scheint die Stadt Bern ein schwieriges Pflaster zu sein. Die Marken Gucci, Louis Vuitton, Versace oder Prada sind nicht einmal mit eingemieteten Verkaufsflächen vertreten.

Dagegen scheint es für den Schmuckhändler Bucherer in der Stadt Bern gut zu laufen. Er baut sein Geschäft in der Marktgasse aus: Ab Juni werden im zweiten Stock sogenannte «Certified Pre-Owned» – kurz: CPO-Uhren – verkauft. Bei den CPO-Uhren handelt es sich um Occasionsmodelle. Dieses Wort nehmen die Bucherer-Angestellten aber nicht in den Mund, da es zu sehr nach günstig tönt. Eine bis zwei neue Stellen sollen durch diesen Ausbau geschaffen werden.