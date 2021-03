Bachwochen Thun – Neu führt Payet die Festival-Geschäfte Vom 3. bis zum 12. September geht das Festival Bachwochen Thun über die Bühne. Eine Franko-Kanadierin ist neue Geschäftsführerin. pd

Die neue Geschäftsführerin der Bachwochen Thun: Séverine Payet. Foto: PD/Bachwochen Thun

«Die Welt um uns herum verändert sich. Unsere Leidenschaft für die Musik Bachs bleibt», teilen die Organisatoren des Festivals Bachwochen Thun. «Daher haben wir den Schritt gewagt, aus der bisherigen Konzertreihe das neue Festival Bachwochen Thun zu machen, das vom 3. bis zum 12. September stattfinden wird.»

Internationale Stars wie Kristian Bezuidenhout, Dorothee Oberlinger, Sergio Azzolini, der künstlerische Leiter der Bachwochen Thun, Vital Julian Frey sowie das Freiburger Barockorchester versprechen gemäss den Organisatoren «musikalische Sternstunden».

Mit «Neuer Musik»

Nebst Klassik werde auch Neue Musik, Jazz und Volksmusik zu hören sein. Als Abschluss erklingt Bachs h-Moll-Messe in der Stadtkirche auf dem Schlossberg in Thun. Neue schweizweite Partnerschaften ermöglichen den Organisatoren «ein noch vielfältigeres Konzertangebot und gleichzeitig auch ein herzhaftes Engagement für die musikalische Nachwuchsförderung». So werde zum Beispiel der Schweizer Jugendchor als «choir in residence» auftreten und als krönenden Abschluss des diesjährigen Festivals Bachs h-Moll-Messe singen.



Auch sei der Bereich der Musikvermittlung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene «stark erweitert» worden, seien doch «neue, innovative Projekte an aussergewöhnlichen Spielorten» geplant.

Neue Geschäftsführerin

Zudem könne erstmals vermeldet werden, dass Séverine Payet die neue Geschäftsführerin der Bachwochen Thun ist. Die franko-kanadische Musikmanagerin und Klarinettistin werde Vital Julian Frey bei der Organisation und Umsetzung der geplanten Projekte ab sofort unterstützen.