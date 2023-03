Berner Voralpen-Skigebiete – Neu fährt man am Gantrisch mit dem Magic Pass Ski Der bisherige Gantrisch-Schneepass läuft aus. Sechs Wintersportanlagen in den Berner Voralpen treten dem Verbund des Magic Pass bei. Stefan von Bergen

Tage mit genug Schnee wie hier im Februar sind im Voralpen-Skigebiet Gantrisch-Gurnigel nicht garantiert. Der Beitritt zum Magic-Pass-Verbund hilft, Einbussen abzufedern. Foto: Enrique Munoz Garcia

Wer sich an Tagen mit genug Schnee an den Skiliften der Gantrischregion vergnügen will, tut das ab sofort mit dem Magic Pass. Der bisher gebräuchliche Gantrisch-Schneepass läuft Ende Saison aus, die Skigebiete in der Berner Voralpenregion treten neu dem Verbund des Magic Pass bei. Das teilte am Dienstag Stephan Lanz in einer Medieninformation mit. Er ist Verwaltungsratspräsident der Skilifte Selital AG sowie Präsident des Vereins Wintersport Gantrisch.