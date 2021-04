Denkwerk in Langenthal – Netzwerken in Zeiten der Pandemie Eine neu gegründete Plattform soll Selbstständige aus jeglichen Branchen im Oberaargau zusammenbringen. Béatrice Beyeler

Apéro per Videokonferenz, statt in einem Lokal: Das Coronavirus erschwert derzeit sowohl private als auch berufliche Treffen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die Idee ist bei einem Corona-konformen Spaziergang entstanden: Irene Ruckstuhl und Miriam Siegenthaler schlenderten die Langete entlang, um sich besser kennen zu lernen. Dabei stellten sie zugleich die Weichen für das Denkwerk Langenthal. Es handelt sich dabei um eine regionale Plattform für Selbstständige und Freischaffende.

Beide Frauen sind selber ihre eigenen Chefinnen. Irene Ruckstuhl ist Unternehmerin in der Veranstaltungsbranche. Die umtriebige Langenthalerin steckt etwa hinter dem Street-Festival und der Online-Plattform Mylangenthal. Seit Anfang Jahr sitzt sie zudem für die FDP im Stadtrat. Miriam Siegenthaler bietet in Langenthal Kurzzeit-Coaching und Kommunikationstrainings an.