Kommentar zur Schweizer Aussenpolitik - Nette Worte bringen keinen Deal

Wladimir Putin und Xi Jinping während ihres Treffens in Peking am 4. Februar 2022. Foto: Alexei Druzhinin (Sputnik/Keystone)

Zwei ältere Diktatoren, die sich auf die Schulter klopfen, sich über ihre Macht freuen und sich gegen den Westen verbünden: Olympia hat auch schon fröhlicher begonnen als 2022 in Peking. Wladimir Putin und Xi Jinping diktieren, ganz in der Tradition des Kalten Krieges, den Westmächten, wie sie sich zu verhalten haben. Die Europäer wissen nicht, wie sie reagieren sollen, und in den USA regiert ein alter Mann, der die Sitzungen verschläft. Man glaubt fast, wir wären zurück in den 80ern.