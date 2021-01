Film-Offensive des Streamingdienstes – Netflix’ Machtdemonstration Netflix veröffentlicht dieses Jahr 71 Spielfilme. Der Dienst spielt damit seine Überlegenheit aus. Hans Jürg Zinsli

Gal Gadot: Sie spielt die Hauptrolle in «Red Notice», dem bislang teuersten Netflix-Film. Foto: Zuma Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Klar, sie sind die Grössten. Wer die letzten Monate nicht in einem Erdloch zugebracht hat, weiss, dass Netflix mit 195 Millionen Abonnenten weltweit der unbestrittene Branchenprimus ist.

Aber was macht man als Gigant, wenn man es der Konkurrenz mal so richtig zeigen will? Man trumpft mit einer Liste auf, die für kollektive Schnappatmung sorgt: Nicht weniger als 71 Premierenfilme will Netflix im laufenden Jahr aufschalten, also mehr als einen pro Woche. Action, Komödien, Science-Fiction, Musical, Western, Horror, es ist für alle was dabei.

Das Vielversprechendste, was Netflix 2021 bietet Infos einblenden «Red Notice»:

In der Actionkomödie macht ein Interpolagent (Dwayne Johnson) Jagd auf die beste Kunstdiebin der Welt (Gal Gadot) und wird dabei von einem Trickbetrüger (Ryan Reynolds) unterstützt. Mit einem Budget von geschätzten 150 Millionen Dollar ist das der bislang teuerste Netflix-Film. «Don’t Look Up»:

Zwei Astronomen wollen die Menschheit vor einem Asteroideneinschlag warnen und starten deshalb eine gigantische Medientour. Im Film von Adam McKay («Vice») tritt ein All-Star-Cast auf: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Ariana Grande und Chris Evans. «The White Tiger»:

Die Filmadaption des gleichnamigen Bestsellers erzählt vom Aufstieg eines indischen Fahrers zum Unternehmer. Ein galliges Gegenstück zu «Slumdog Millionaire»? Die indisch-amerikanische Co-Produktion könnte der Überraschungserfolg des Jahres werden. (Ab 22.1.) «Tick, Tick… Boom!»

Letztes Jahr feiert Lin-Manuel Miranda im Musical «Hamilton» seinen Durchbruch. Jetzt legt er sein Regiedebüt vor, das von einem jungen Komponisten handelt, der sich in der New Yorker Musikszene zu orientieren versucht. Mit Andrew Garfield und Vanessa Hudgens. «Malcolm & Marie»:

Ein Regisseur und seine Freundin sezieren eine Nacht lang ihre Beziehung – ohne Pardon, ohne Gäste, nur in Schwarzweiss. Das Kammerspiel ist mit John David Washington («Tenet») und Zendaya («Spider-Man») besetzt. (Ab 5.2.) «Yes Day»:

Ein Elternpaar hat genug davon, seine Kinder ständig zu ermahnen. Also lässt man sich auf ein Familienexperiment ein: Für einen Tag haben die Kinder freie Hand. Mit Jennifer Garner. (Ab 12.3.) «Thunder Force»:

Eine Superheldinnen-Komödie? Regisseur Ben Falcone hat für dieses Spektakel seine Allzweckwaffe Melissa McCarthy aufgeboten und stellt ihr Oscarpreisträgerin Octavia Spencer («The Help») zur Seite. Das kann ja heiter werden. (zas)

Damit wirklich jeder begreift, wie gigantisch das Angebot ist, gibts obendrein einen Trailer, in dem Gal Gadot, Ryan Reynolds und Dwayne Johnson (das Trio wird im Actionfilm «Red Notice» zu sehen sein) die kommenden Highlights präsentieren. Also zum Beispiel das Regiedebüt von Halle Berry («Bruised») oder die stargespickte Katastrophensatire «Don’t Look Up» mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence.

Ein heimliches Kaufangebot

Dabei hat Netflix nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch Eingekauftes im Sortiment, etwa den Thriller «The Woman in the Window» mit Amy Adams, den man aus den Trümmern des von Disney aufgekauften Fox-Studios erworben hat; es ist das Letzte, was von diesem grossen Filmstudio übrig geblieben ist. Kann man seine Macht deutlicher demonstrieren?

Man könnte diese Angeberei aber auch anders verstehen – zum Beispiel als heimliche Netflix-Offerte an Hollywood. Wegen Corona sind bekanntlich vielen Studios die Hände gebunden. Aufgrund geschlossener Kinos müssen sie ihre Filme noch und noch verschieben, oder sie wagen den Release auf anderen Streamingdiensten.

Universal hat es letztes Jahr mit dem Animationsfilm «Trolls World Tour» als reinem Online-Release versucht, Warner startete den Hybridversuch (gleichzeitiger Start im Kino und online) mit «Wonder Woman 1984». Beide Filme floppten jedoch katastrophal.

Folgt nach der Flut die Dürre?

Was Netflix mit seinem jüngsten Schachzug sagen möchte, ist drum vermutlich nicht nur ein plumpes «Wir sind die Grössten». Stattdessen ist es eine Aufforderung an Hollywood: «Hallo Studios, gebt uns das Beste, was ihr habt! Dann bringen wir es mit maximaler Aufmerksamkeit unters Streamingvolk.»

Damit könnte Netflix nicht nur seinen Status als Nummer 1 festigen, sondern auch verhindern, dass ihnen ab 2022 der Stoff ausgeht. Denn man darf eines nicht vergessen: Die Filmproduktion kam während der Pandemie ins Stocken, stand oft wochenlang still. Gut möglich deshalb, dass nach der grossen Flut die grosse Dürre kommt.