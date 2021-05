In zehn Punkten zur perfekten Serie – Netflix, du nervst! Die erfolgreichen Produkte des mächtigsten Streaming-Anbieters werden immer gleichförmiger. Das kann man blöd finden – oder aus den erprobten Erfolgsrezepten selber eine Serie basteln. Matthias Lerf , Andreas Tobler , Hans Jürg Zinsli , Philippe Zweifel

Abgekupfert und ohne Frischluft: «Oxygen» mit Mélanie Laurent läuft jetzt auf Netflix. Foto: Netflix

Netflix-Fatigue heisst das Phänomen, wenn man durch das immense Angebot des Streamingdiensts scrollt, aber nichts findet. Gleichzeitig verzeichnet Netflix mehr Kunden denn je. Wie ist das möglich? Kurze Antwort: Der Dienst bietet uns dank eines ausgeklügelten Algorithmus genau jene Inhalte, die uns ansprechen. Bloss: Irgendwann nervt die Formelhaftigkeit der neuen Produkte. Wie dieser Mechanismus funktioniert, zeigt unsere Analyse – auch am Beispiel der fiktiven Serie «Alpina».

Die ersten Minuten sind entscheidend

«Man soll mit einem Erdbeben beginnen und dann langsam steigern», lautete die goldene Hollywood-Regel des Moguls Samuel Goldwyn. Das ist in den Zeiten des steten Rumzappens noch wichtiger. Darum: Packe alles in die ersten fünf Minuten, Drama, Spannung, Erotik, Konflikte. Verstehen muss das Publikum da noch nichts. Ist es erst einmal gefesselt, wird es schon wissen wollen, wie es dazu kam. Und wie es weitergehen wird. So ist es denn auch in unserer perfekten Netflix-Serie.