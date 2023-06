Machtkampf in Israel – Netanyahu will umstrittene Justizreform weiter vorantreiben Trotz anhaltender Massenproteste wird Israels Ministerpräsident seine Pläne diese Woche fortsetzen. Die Opposition will den Gesprächen fernbleiben.

Der israelische Ministerpräsident will «diese Woche» seine Reformpläne wieder aufnehmen. Foto: Ohad Zwigenberg (Keystone, AP)

Nach dem Scheitern von Kompromiss-Gesprächen mit der Opposition will Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die umstrittene Justizreform trotz anhaltender Massenproteste weiter vorantreiben. «Wir werden diese Woche zusammenkommen und mit den praktischen Massnahmen beginnen», sagte Netanyahu zu Beginn einer Kabinettssitzung in Jerusalem am Sonntag. Er wolle die Pläne «auf eine massvolle und verantwortungsvolle Weise» fortsetzen, fuhrt er fort, ohne Einzelheiten zu nennen.

Oppositionsführer Jair Lapid warnte daraufhin im Onlinedienst Facebook: «Wenn Netanyahu die Justizreform einseitig vorantreibt, wie er angekündigt hat, wird er feststellen, dass weniger als die Hälfte Israels hinter ihm als Regierungschef steht.»

Die Pläne der ultrarechten Regierung Netanhajus zum Umbau der Justiz haben beispiellose Massenproteste und die grösste innenpolitische Krise in Israel seit Jahren ausgelöst. Seit Monaten gehen tausende Menschen gegen das Vorhaben der ultrarechten Regierung Netanyahus auf die Strasse. Auch am Samstag demonstrierten tausende Menschen in Tel Aviv und anderen Städten des Landes.

Tausende protestierten am Samstag gegen die Justizreform, welche Netanyahu pausiert hatte. (17. Juni 2023) Foto: Ariel Schalit (Keystone, AP)

Die Reform zielt darauf ab, die Befugnisse der Justiz und des Obersten Gerichts einzuschränken und die Stellung des Parlaments und des Ministerpräsidenten zu stärken. Eines der Kernelemente betrifft die Ernennung der Obersten Richter. Bislang stimmte über die Zusammensetzung des Obersten Gerichts ein vom Justizminister beaufsichtigtes Gremium aus Politikern, Richtern und Mitgliedern der Anwaltskammern ab. Die geplante Neuregelung würde der Regierung die Kontrolle darüber übertragen.

Netanyahu hatte den Gesetzgebungsprozess im März unterbrochen und parteiübergreifende Kompromiss-Gespräche aufgenommen. Die beiden wichtigsten Oppositionsführer, Jair Lapid und Benny Gantz, setzten jedoch ihre Teilnahme an den Gesprächen am Mittwoch aus.

Die Spitzenpolitiker des Landes gaben sich gegenseitig die Schuld für das Scheitern der Verhandlungen. Netanyahu warf den Oppositionsführern «Scheingespräche» vor. Lapid seinerseits sagte, der Regierungschef habe nur «vorgetäuscht, verhandeln zu wollen».

Netanyahu, gegen den ein Prozess wegen Korruption läuft, stellt die Reform als notwendig dar, um das Gleichgewicht in der Gewaltenteilung wiederherzustellen. Kritiker befürchten jedoch eine Schwächung der unabhängigen Justiz und eine Aushöhlung der Demokratie.

AFP/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.