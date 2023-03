Krise in Israel – Netanyahu blickt in den Abgrund Der Premier verschanzte sich lange in Klausur: Er musste sich entscheiden zwischen weiten Teilen des Landes und seinen rechten und rechtsextremen Regierungspartnern. Am Abend dann stoppte er die Justizreform – zumindest bis im Sommer. Peter Münch aus Tel Aviv

Umstrittene Justizreform: Demonstranten gegen Benjamin Netanyahus Justizreform. Foto: Oded Balilty (AP)

So dröhnend kann ein Schweigen sein. Israel ist in Aufruhr, und Israels Regierungschef ist in Klausur. Die ganze Nacht schon und auch am Montag über Tag hat sich Premierminister Benjamin Netanyahu mit seinen Partnern und Verbündeten in Jerusalem verschanzt. Es geht in den Beratungen um eine Frage, deren Bedeutung für den jüdischen Staat kaum grösser sein könnte: Will er das Land ins Chaos führen? Oder wird er einen Ausweg präsentieren aus der wohl grössten innenpolitischen Krise in der Geschichte Israels? (Lesen Sie hier unsere Analyse zum Thema.)