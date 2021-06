Deutliche Zeichen schwerer Misshandlungen im Gesicht: Roman Protassewitsch im sogenannten Interview des weissrussischen Staatssenders ONT. Foto: Screenshot

Man muss nicht Russisch sprechen, um zu verstehen, was da am Donnerstag im weissrussischen Staatsfernsehen inszeniert wurde. 90 Minuten lang muss Roman Protassewitsch dem Sender ONT ein Interview geben. Sicherlich nicht freiwillig. Das Gesicht des 26-jährigen Bloggers ist entstellt, mit blauen Flecken und geschwollenen Augen. Wenn er Alexander Lukaschenko lobt, zeigt die Körperhaltung seine Angst. Dieses schauprozessartige «Interview» in voller Länge anzusehen, ist beinahe unerträglich.

ONT wird nicht nur vom weissrussischen Staat finanziert. Der Sender nimmt viel Geld durch Werbung ein. Auch und vor allem von Nestlé. Während andere Firmen pro Werbeblock einmal vorkommen, wirbt der Schweizer Konzern mit zwei oder drei Produkten. Ein junges Paar kuschelt bei einer Tasse Nescafé, ein fröhlicher Junge sitzt vor einer Schale Nesquick. Und so weiter. Wie viel Geld Nestlé für diese Werbung ausgibt, bleibt geheim. Es könnten Millionen sein. Die Spots laufen bei ONT und anderen Staatssendern auch nach der Entführung und mutmasslichen Folter von Roman Protassewitsch weiter.