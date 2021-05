Bau einer Getränkefabrik – Nestlé investiert fast 200 Millionen Franken in Indonesien Der Schweizer Nahrungsmittelriese sorgt für 200 Jobs in der Provinz Zentraljava und will die wachsende Nachfrage der indonesischen Konsumenten befriedigen.

Aussenaufnahme des Hauptsitzes von Nestlé in Vevey am oberen Genfersee. Foto: Gaetan Bally (Keystone/16. August 2018)

Der Nahrungsmittelriese Nestlé baut eine neue Getränkefabrik in Indonesien. Der Spatenstich für das neue Werk in Batang sei am (heutigen) Donnerstag gemacht worden, teilte der Konzern mit. Insgesamt investiere das Unternehmen 220 Millionen Dollar (ungefähr 200 Millionen Franken) in den Bau.

Die Fabrik wird rund 200 neue Arbeitsplätze in der Provinz Zentraljava schaffen und das Milchgetränk der Marke Bear Brand (Bärenmarke) sowie Getränke der Marken Milo und Nescafé produzieren. So wolle man die wachsende Nachfrage der indonesischen Konsumenten befriedigen, hiess es weiter. Die Produktionsstätte werde auf einem 20 Hektar grossen Gelände errichtet und solle die weitere Entwicklung des Milchsektors in der Region fördern. (Lesen Sie auch: Nestlé startet stark ins 2021).

SDA/fal

