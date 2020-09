Neues Konzept in Konolfingen – Nestlé gibt Stalden-Crème auf Der Konzern forciert am Emmentaler Standort die Forschung nach Milchalternativen. Das traditionsreiche Dosendessert fliegt aus dem Sortiment. Julian Witschi

Nach 117 Jahren kommt sie nicht mehr aus dem Emmental: Nestlé verkauft die Stalden-Crème an Guma. Foto: Raphael Moser

Sie ist seit Jahrzehnten ein Höhepunkt in der Landschulwoche und gehört für viele in den Vorratskeller: die Stalden-Crème. Das im Handumdrehen zubereitete Milchdessert aus der Dose gilt zwar nicht gerade als kulinarisch exquisit. Dennoch hat die in den Aromen Vanille, Caramel, helle und dunkle Schokolade erhältliche Süssspeise in der Schweiz Kultstatus.