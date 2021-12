Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Nestlé-Chef grüsst Mitarbeiter im Astronautenkostüm Das «Bürohr» der «SonntagsZeitung» ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Gruss an die Angestellten: Nestlé-Chef Mark Schneider als Astronaut. Foto: Screenshot Youtube

Der britische Milliardär Richard Branson und Amazon-Gründer Jeff Bezos haben ihre Raumschiffe aus Eigenproduktion in diesem Jahr bereits getestet. Da will Nestlé-Chef Mark Schneider offenbar nicht zurückstehen. In einer Videobotschaft an seine Mitarbeitenden tritt der CEO in einem Trickfilm als As­tronaut verkleidet auf. Im Weltall trinkt er eine Tasse Nestlé-Kaffee und schluckt eine Pille des jüngst übernommenen US-Vitaminherstellers Bountiful. ­Bescheidenheit ist dabei nicht Schneiders Sache. ­«Jeden Erfolg in diesem Jahr aufzuzählen, würde Lichtjahre dauern», sagt er. Auch Anleger, die einen etwas kürzeren Zeithorizont haben, dürften in den Jubel einstimmen. Die Nestlé-Aktien legten 2021 um fast 22 Prozent zu.