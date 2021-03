Playoffzeit im Unihockey – Nervenstark in den Halbfinal gezaubert Im Playoff der Frauen stehen die Wizards Bern Burgdorf im Halbfinal. Bei den Männern verlor Wiler-Ersigen im Viertelfinal das TV-Spiel gegen Zug. Floorball Köniz siegte bei den Tigers Langnau. Adrian Lüpold

Andrea Wildermuth von den Wizards Bern Burgdorf präsentierte sich beim 7:5-Sieg gegen Zug in Torlaune. Foto: Marcel Bieri

Die Wizards Bern Burgdorf haben ihren zweiten Matchball genutzt. Die Emmentalerinnen gewannen das vierte Duell im Playoff-Viertelfinal gegen Zug United 7:5 (1:0, 2:2, 4:3) und qualifizierten sich in der Best-of-5-Serie dank 3:1-Siegen für den Halbfinal.

Das Team von Coach Mirco Torri präsentierte sich über weite Strecken konzentriert und vor allem auch nervenstark, geriet während der ganzen Partie nie in Rückstand. Frau des Spiels war Stürmerin Andrea Wildermuth, welche per Hattrick für die ersten drei Tore der Burgdorferinnen in den ersten zwei Dritteln verantwortlich zeichnete.

Die Zentralschweizerinnen lieferten den Wizards jedoch bis zum Ende harten Widerstand. 93 Sekunden vor Schluss erhielten sie einen Penalty zugesprochen, hätten mit dem Anschlusstor zum 6:7 nochmals für eine hektische Schlussphase sorgen können. Doch die Zugerinnen scheiterten beim Strafstoss, während die Wizards kurz darauf ihren Einzug in den Halbfinal bejubelten.

Köniz holt ersten Sieg

Bei den Männern wurde das erste Viertelfinalderby zwischen Floorball Köniz und den Tigers Langnau am letzten Mittwoch kurzfristig abgesagt, weil jemand aus dem Umfeld der Könizer einen positiven Coronatest erhalten hatte. Nachdem danach alle Akteure negativ getestet wurden, stand dem ersten Vergleich jedoch nichts mehr im Wege. Und dieses erste Duell in Biglen hatte es in sich.

Begegneten die Tigers den favorisierten Berner Vorstädtern im ersten Drittel (1:1) auf Augenhöhe, verloren sie zu Beginn des zweiten Drittels kurzerhand den Fokus. Köniz zog nach einem Kunstschuss von Pascal Michel, einem Penaltytor durch Raul Willfratt und einem Powerplaytreffer durch Manuel Maurer innerhalb von acht Minuten auf 4:1 davon. Die Könizer schienen auf einen sicheren Sieg zuzusteuern – erst recht, als Tobias Saner zu Beginn des letzten Spielabschnitts sogar auf 5:1 erhöhte.

Die Resultate Infos einblenden Männer. Playoff-Viertelfinal (Best-of-7). Zug United – Wiler-Ersigen 6:4 (Stand in der Serie: 1:1). Tigers Langnau – Floorball Köniz 5:7 (0:1). Waldkirch St. Gallen – GC 5:6 (1:1). – Frauen. Playoff-Viertelfinal (Best-of-5): Wizards Bern Burgdorf – Zug United 7:5 (Endstand in der Serie: 3:1). Piranha Chur – Red Ants Rychenberg Winterthur 8:4 (1:3). – Wizards und Red Ants für den Halbfinal qualifiziert. Skorpion Emmental Zollbrück und Kloten Dietlikon-Jets schon vorher für den Halbfinal qualifiziert.

Doch die Tigers steckten nicht auf. Sie erhöhten das Pressing, nahmen mehr Risiko und schafften es bis fünf Minuten vor Schluss tatsächlich bis auf einen Treffer zu verkürzen. Auch Willfratts Tor zum 6:4 für Köniz 84 Sekunden vor Schluss bedeutete noch nicht die Entscheidung, weil Simon Flühmann für die Tigers postwendend verkürzte. Erst das 7:5 des ehemaligen Tigers Manuel Engel ins leere Tor besiegelte den Startsieg für Floorball Köniz. Bereits am Sonntag geht es mit dem zweiten Spiel in Köniz weiter (16 Uhr).

Wiler-Ersigens Niederlage

Auf eine enge und ausgeglichene Viertelfinalserie muss sich Rekordmeister Wiler-Ersigen gefasst machen. Nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Zug United am letzten Mittwoch in Zuchwil, unterlag der Rekordmeister im zweiten Vergleich anlässlich des TV-Spiels in Winterthur 4:6.

Verteidiger Tobias Känzig erzielte in der 10. Minute das 1:0 für den SVWE – es sollte die einzige Führung bleiben für die Unteremmentaler in der gesamten Partie. Nach 44 Minuten lagen die Zentralschweizer bereits 5:1 in Front. Erst danach kam der SV Wiler-Ersigen wieder besser ins Spiel – allerdings zu spät, um den 1:1-Ausgleich in der Serie zu verhindern. Die dritte Partie in der Serie findet am Sonntag (17 Uhr) in Kirchberg statt.