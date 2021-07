Kolumne von Tamara Funiciello - Nein zum Stempelsteuer-Bschiss!

Die Aktienkurse der grossen Konzerne haben sich in der Corona-Krise stark nach oben bewegt, sie haben Milliarden verdient – trotzdem sollen sie jetzt steuerlich weiter entlastet werden. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Klammheimlich hat die rechte Mehrheit im Parlament in der Sommersession begonnen, die Stempelsteuer für Grosskonzerne abzuschaffen. 250 Millionen Franken pro Jahr betragen die Ausfälle für die Gesellschaft in einer ersten Etappe. In der Pipeline sind bereits neue Steuerprivilegien für Grosskonzerne von über 2,2 Milliarden Franken.

Aber von vorne: Denn, wenn es Ihnen ähnlich geht wie mir am Anfang, dann fragen Sie sich jetzt gerade, was zur Hölle die Stempelsteuer ist – im Leben der Durchschnittsbürgerin kommt diese Steuer eben auch nicht vor.

Die Stempelsteuer wird seit über hundert Jahren vor allem von Grosskonzernen und Finanzunternehmen entrichtet, und zwar dann, wenn sie neues Geld holen oder mit Wertschriften handeln. Damit generiert der Staat Einnahmen für die Allgemeinheit, für Schulen, Spitäler, Strassen.