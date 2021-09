Opernpremiere in Bern – Nein, wir weinen nicht, Evita! Zu viele Grimassen und verhaltene Stimmen: Dem Musical «Evita» als Saisonauftakt von Bühnen Bern fehlt die Kraft. Helen Lagger

Annemieke van Dam verkörpert Evita. Foto: PD (Janosch Abel)

Sie war schon einmal in Bern. Man schrieb das Jahr 1947, als die argentinische Präsidentengattin Eva Perón (1919–1952) in der Bundesstadt zu Besuch war und für die umstrittene Politik ihres Mannes Juan Perón warb. Eine Gruppe von Kommunisten bewarf den Gast mit Tomaten. Nun kehrt die Ikone zurück in Form des Musicals von Andrew Lloyd Webber, das Bühnen Bern im Stadttheater als Saisonauftakt der Opernsaison inszeniert. Unter den neuen Operndirektoren Nicholas Carter und Rainer Karlitschek soll das volksnahe Genre des Musicals künftig regelmässig auf dem Spielplan stehen.