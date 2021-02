Leserreaktionen – «Nein, wir müssen nicht lernen, mit dem Virus zu leben» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem dazu, dass es nicht darum geht, sich an Covid-19 zu gewöhnen, sondern dass das Virus bekämpft werden muss.

Eine Leserin schreibt: «Die Zeit der Einschränkungen wird vorbeigehen, aber der Verlust eines Menschen lässt sich nicht rückgängig machen.» Foto Getty Images

Zur Corona-Pandemie

Nein, wir müssen nicht lernen, mit dem Virus zu leben. Wir müssen das Virus bekämpfen, uns impfen lassen, sobald das möglich ist, und bis dahin: uns einschränken. Hände waschen, Maske tragen, Abstände halten, aber vor allem: verzichten. Ja, auch ich würde gerne wieder in ein Café gehen. Auch ich sehne mich danach, in einem Restaurant zu essen und unbeschwert durch die Stadt zu schlendern. Aber: Unser Vergnügen steht jetzt für einmal nicht im Vordergrund. Sondern der Schutz der Schwächeren, der Anfälligen, der Alten. Aber nicht nur das: Das Virus kann jeden treffen. Somit geht es um den Schutz von uns allen. Kaum jemand spricht von jenen, die Angehörige an Corona verloren haben. Die Zeit der Einschränkungen wird vorbeigehen, aber der Verlust eines Menschen lässt sich nicht rückgängig machen. Kaum jemand spricht von den Verstorbenen. Wir werden unsere Chancen und Möglichkeiten zurückerhalten, sie jedoch nie mehr.Franziska Milena Müller, Bern

Zu «Mit diesen Argumenten weibeln Köniz, Bern und Ittigen

für eine Metro»

Wie wäre es, wenn man statt einer Metro eine Gondelbahn über die Stadt machen würde? Diese würde nur einen Bruchteil kosten, wäre schneller realisierbar und würde Bern eine unschätzbare Attraktion bescheren. Man könnte sogar ein ganzes Gondelbahnnetz machen. Ulrich Wittwer, Gasel

Zum Thema Verpflegung von Berufschauffeure während der Restaurantschliessung

Dass jede vom Bundesrat beschlossene Covid-Schutzmassnahme Vollzugsfragen und -probleme aufwirft, ist verständlich. Aber warum dauert es mehrere Wochen, bis zum Beispiel Verpflegungsmöglichkeiten für Berufschauffeure realisiert werden? Auch diese Berufssparte gehört zu den systemrelevanten Bereichen bezüglich der Grundversorgung für die Bevölkerung. Man lässt die Berufschauffeure wochenlang buchstäblich draussen im Regen stehen. Eine gesunde Ernährung und regelmässige Körperpflege sind auch für die Sicherheit auf der Strasse relevant. Diese Logik ist offenbar gut besoldeten Bundesangestellten in ihren sauberen, geheizten Büros und mit vorhandenen Toiletten nicht bekannt. Genauso unlogisch war während der Totalschliessung der Tankstellen-Shops das Verkaufsverbot von Motorenöl und Scheibenreinigungsmitteln. Auch diese gehören zur Betriebssicherheit. Hans-Rudolf Blatter, Bern

Zu «Milliardär kommt zuerst dran»

Es ist kaum zu glauben, aber auch Corona hat noch nicht alle Menschen von Blödheit befreit. Der Hinterste und Letzte sollte doch spätestens jetzt gemerkt haben, was in erster Linie für unsere Gesellschaft wichtig ist. Einen riesigen Aufstand zu machen, weil ein Promi beim Impfen an vorderster Front eingereiht wird, ist typisch «lingg». Er hatte nicht nur das Recht (Vorerkrankungen) dazu, sondern es ging auch noch um einen Test-Run. Mark Gasche, Kirchberg

Zu «Der Schweiz droht eine Rüge der UNO»

Es ist grundsätzlich schon vom Begriff her unsinnig, eine urteilsunfähige Person abstimmen und wählen zu lassen: Urteilsunfähigkeit bedeutet, dass ein Mensch in Bezug auf eine bestimmte Handlung (hier das Wählen und Abstimmen) nicht begreift, worum es geht, diesbezüglich nicht vernünftig entscheiden kann und die Folgen ihres Handelns nicht erkennt. Weil diese Menschen von ihrem Intellekt her nicht wissen, was sie beim Abstimmen oder Wählen tun, ist klar, dass ihnen dann eine andere Person diese Entscheidung abnimmt, und das ist ein Missbrauch dieses politischen Rechtes. Thomas Etter, Thun