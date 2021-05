Aktivisten halten Plakate in die Luft, fotografiert während einer Aktion gegen sexuelle Gewalt an Frauen in der Schweiz vor dem Bundeshaus in Bern, auf der Bundesterrasse, am Dienstag, 21. Mai 2019. Amnesty International lanciert mit einer Petition an Justizministerin Karin Keller-Sutter eine nationale Kampagne gegen sexuelle Gewalt an Frauen.

Foto: Anthony Anex (Keystone)