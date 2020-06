Neueröffnung in Kiesen – Nebst Kita auch ein Mittagstisch Anfang Juli eröffnet die erste Kindertagesstätte im Dorf in der ehemaligen Postfiliale. Janine Zürcher

Anfang Juli eröffnet die Kita Kinderpunkt im ehemaligen Kiesener Postgebäude. Foto: PD

Am 6. Juli ist es so weit – dann kehrt wieder Leben ein in der ehemaligen Postfiliale in Kiesen. Dass die Kindertagesstätte Kinderpunkt dort neben ihrem Hauptstandort in Oberdiessbach eine zweite Kita eröffnen wird, steht bereits seit letztem Sommer fest. Der Grund für die Erweiterung: «Obwohl wir im Herbst 2018 in die neuen Räume im Altersheim Kastanienpark ziehen und dort statt 12 gleich 18 Betreuungsplätze anbieten konnten, war die Warteliste voll», sagt Astrid Wallner, Präsidentin des Vereins Kita Kinderpunkt, der den Standort Oberdiessbach seit 10 Jahren betreibt.