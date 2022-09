Weinfest in Ligerz – Nebst Chasselas gibt es auch einen Champagner Wegen des schlechten Sommers 2021 hat es weniger Weisswein von den speziellen Rebsorten. Aber deshalb muss am Weinfest in Ligerz niemand auf Spezialitäten verzichten. Jérôme Léchot

An diesem Wochenende fand in Ligerz das Weinfest statt. Wer es verpasst hat, hat am 24. und 25. September erneut Gelegenheit, regionalen Wein zu entdecken. Foto: Daniel Mueller

Stephan Caliaro aus Twann ist von Berufes wegen für das Wasser in Ligerz zuständig. Aber er ist für den Wein gekommen, zu Fuss von Twann, wo er auch Gemeinderat ist. Seine Präferenz lautet: «Chasselas, klassisch.»

Damit ist er hier in den Rebbergen am Bielersee nicht allein. Erst recht nicht an einem der letzten traditionellen Weinfeste. «So darf man am Ligerzer Weinfest beispielsweise kein Bier servieren», sagt Silvan Andrey, der mit seinem Bruder in Ligerz Wein macht.

Bei Andrey tragen die Klassiker mit «Kirchenwein» einen besonders orthodox klingenden Namen. Gemeint sind dabei der Chasselas und der Pinot noir, und damit sie diese Bezeichnung erhalten, müssen sie von den Reben kommen, die an den Hängen um die Kirche wachsen – die Ligerzer Kirche, die als Wahrzeichen der Region hier nicht im, sondern über dem Dorf steht.

Vom Kirchenwein haben die Andreys trotz des schlechten Sommers 2021 genug, Chasselas und auch Pinot noir gehören bei ihnen zu den mengenmässig wichtigsten Sorten. Es mangelt aber an den spezielleren Rebsorten, von denen es zu normalen Zeiten schon wenig hat und im schlechten letzten Sommer fast gar nichts gab, wie Andrey bedauert. «Wir haben eigentlich viele andere Sorten, die wir an diesem schönen Fest präsentieren wollten – zum Beispiel einen Sauvignon blanc.» Aber davon hat er zu wenig ernten können, als dass er diesen Wein auch noch an diesem Weinfest ausschenken könnte.

Winzer Silvan Andrey. Foto: Jérôme Léchot

Insbesondere der Weisswein ist dieses Jahr Mangelware – er wurde letzten Herbst in dürftigen Mengen geerntet und fehlt jetzt. Das spürt man auch in Ligerz, wo der beliebte «Wy-Pass» – 25 Franken für ein Glas, das man sich immer wieder auffüllen lassen darf – dieses Jahr gestrichen wurde. Aber das scheint hier niemanden zu stören, man kriege sein Gläschen ja trotzdem gefüllt, hört man hier und dort.

Und das bisweilen mit überraschenden Spezialitäten, von denen es bei Andrey zum Glück doch noch einige im Ausschank hat. Zum Beispiel einen Rotwein mit den Traubensorten Gamaret, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon und Gamay. Andrey: «Solche Weine sind kräftiger als der klassische Pinot noir, sie haben mehr Power und Würze, wie man es von Weinen aus dem Süden kennt.»

Das Weinfest findet in den Gassen von Ligerz statt. Foto: Daniel Mueller

Ligerzer Champagner, AOC Neuchâtel

Aber nicht nur aus dem Süden, auch aus dem Nordosten lassen sich die Winzer am Bielersee inspirieren, aus dem Neuenburger Val de Travers und aus der französischen Champagne. «Vin mousseux de pinot noir» heisst dieser Wein dann bei Andrey, «er wird in einer traditionellen Flaschengärung hergestellt, wie Champagner».

Andreys Schaumwein hat die Farbe eines Rosé, aber er nennt ihn einen «blanc de noir», einen Weisswein aus Rotweintrauben. Wenn man den gelben Saft schnell von den roten Häuten trennt, bleibt der Wein aus Pinot noir hell.

Damit der Wein den Korken auch zum Knallen bringt, reist er ins Val de Travers, zu Mauler in Môtiers, wo er zur zweiten Gärung mit Hefe in eine Flasche kommt. Die Flaschen werden in einer speziellen Vorrichtung stets gedreht, die Hefe setzt sich ab und wird dann eingefroren. Das Eiszäpfchen mit der Hefe wird rausgejagt, und dann kommt noch einmal vom selben Wein hinein, mit Restsüsse für den Demi-sec oder ohne für den Brut. Dann reist er mit gesicherten Korken zurück nach Ligerz.

«Unser Schaumwein ist für uns kein Nischenprodukt, viele Restaurants führen ihn als Hausapéro, anstelle von Prosecco», so Andrey über seinen Wein, der auch jene überzeugt, die am liebsten Chasselas trinken.

Doch Kirchenwein?

Caliaro, der sich zu letzterer Fraktion zählt, bestätigt, was der Winzer sagt: «Den Demi-sec habe ich sehr gern, den trinke ich zu Weihnachten oder bei speziellen Gelegenheiten.» Auch wenn er Chasselas am liebsten mag. Und dann zieht der Politiker, der im Wasserverbund des nördlichen Seeufers tätig ist, weiter, wie alle Jahre, um in einem anderen als dem offiziellen Rahmen mit den Leuten zu sprechen, zu Wein statt Wasser. «Ich kenne die Leute alle, mit einigen von ihnen war ich sogar in der Schule.»

Schon lange nicht mehr am Weinfest war hingegen Marcel Reber. Auch er mag die Klassiker am liebsten. Aber er ist vor allem wegen dieses Schaumweins hier. Vor acht Wochen hat er geheiratet, und da gab es von diesem Wein. Er wollte seine Frau immer schon einmal an einen «Läset-Sonntag» bringen, wie das Weinfest offiziell heisst – und nun habe er es endlich geschafft.

Es sei fast wie ein Streetfood-Festival, von süss bis deftig gebe es alles, sagt Weinfest-Besucher Marcel Reber. Foto: Daniel Mueller



Reber hat, als er vor 30 Jahren in der Lehre war, regelmässig beim Läset bei den Andreys geholfen. «Wenn du ihn selbst gelesen hast, dann trinkst du ihn schon anders», sagt Reber, und noch etwas anders trinke man ihn, wenn man sich dann noch erinnere, dass in manchen Jahren Prominenz bei der harten Arbeit in den Weinbergen dabei gewesen sei, erzählt er. Der Kugelstösser Werner Günthör und der Schauspieler Bruno Ganz hätten hier manchmal bei der Ernte geholfen.

Das aber ist länger her, und Reber stellt fest, dass in den letzten 30 Jahren viel gegangen sei. «Es ist jetzt fast wie ein Streetfood-Festival, von süss bis deftig gibt es hier alles.» Tatsächlich: Das Essensangebot in den engen Gassen des alten Dörfchens ist breiter denn je. Und wer fragt, stösst auch beim Wein auf eine reiche, wenn dieses Jahr auch rare Vielfalt. Bestellen tut Reber dann doch zuerst einen Klassiker, einen Pinot noir, den Kirchenwein.



