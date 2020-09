Auftritt des Fulehung in Thun – Nebst Auszeichnungen gab es Hiebe Und er kam doch: Für die Kadettinnen und Kadetten gabs nicht nur Auszeichnungen in Form von Kränzen. Mangels Publikum mussten sie auch Hiebe vom Fulehung einstecken. Stefan Kammermann

Und dann kam er doch: Der Fulehung verteilte den Kadetten Hiebe. Foto: Stefan Kammermann

Die Tagwache findet am Montag mit deutlicher Verspätung statt. Kurz nach 10.30 Uhr geben die Tambouren der Thuner Kadetten mit ihren Trommeln den Tagwachetakt an, den sie normalerweise am Ausschiesset-Montag in aller Herrgottsfrühe in der Innenstadt zelebrieren. Corona-bedingt tun sie dies nun im Lachen-Stadion. Nur ein paar Gäste und Leiter der Thuner Kadetten sind auf den Rängen auszumachen, als es zur Kranzverleihung geht. Zuschauer sind nicht erlaubt, aber doch dabei. Mittels Livestream von Wacker TV wird die Zeremonie nach Hause oder ins Büro übertragen.