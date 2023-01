Berner Lädeli-Betreiberin – Nebst ausgesuchten Kleidern verkaufte sie Marihuana Eine Frau bietet in ihrem schicken Geschäft Secondhand-Mode an. Als es nicht mehr gut läuft, greift sie zu illegalen Mitteln. Johannes Reichen

Mit dem Verkauf von Marihuana wollte die Ladenbetreiberin ihr Geschäft aufbessern (Symbolbild). Foto: Editpress

Das ist die Geschichte einer Frau, die in Bern ein Lädeli mit gebrauchten Kleidern führt. Sie verkauft Vintage-Mode, die sie auch mal in Paris oder Mailand aussucht. Das Lädeli kommt bei vielen Kundinnen und Kunden gut an. Wenn sie im Stadttheater eine Aufführung besucht, sieht sie manchmal Schauspielerinnen «ihre» Kleider tragen. Einmal wird sie in einer englischsprachigen Zeitung mit Weltruhm lobend erwähnt. «So was gibt es sonst nicht in der Schweiz», sagt sie über ihr Geschäft.