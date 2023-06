Meilenstein für die SCL Tigers – Nebst Anbau bekommt die Ilfishalle auch einen neuen Namen Künftig wird man in Langnau in der Emmental Versicherung Arena Eishockey spielen. Und man wird über ideale Trainingsmöglichkeiten verfügen. Susanne Graf

Peter Jakob und sein ältester Sohn Emanuel stossen mit Junioren, Fans und Sponsoren auf den Bau des zweiten Eisfeldes an. Foto: Marcel Bieri

Es war ein grosser Moment für Peter Jakob, als am Freitag auf der Baustelle neben der Ilfishalle in Langnau die offizielle Grundsteinlegung stattfand. Denn mit dem Bau des zweiten Eisfeldes, das damit gefeiert wurde, war es in der Vergangenheit nicht immer gelaufen, wie sich das Jakob vorgestellt hatte.