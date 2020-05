YB verschiebt Trainingsstart – Nebenwirkung: Reizbarkeit Offensivspieler Christian Fassnacht verhehlt nicht, dass er vom Hometraining allmählich genug hat und ihm die Ungewissheit zusetzt. Dominic Wuillemin

Weil der Fussball pausiert, sieht YB-Offensivspieler Christian Fassnacht seine Zukunftspläne gefährdet. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Wie so viele, die den Young Boys zugeneigt sind, blickte Christian Fassnacht am 28. April zurück. Erstmals schaute sich der YB-Offensivspieler den Meisterfilm von 2018 an, der, anders als der letztjährige, nicht vom Erzählstrang lebt, nicht von Interviews mit den Protagonisten, die neue Einblicke gewähren. Sondern von der rohen Wucht der Bilder.