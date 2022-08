Gastrokritik La Villette Muri – Neapolitanische Familie bringt Konstanz zurück Nach einer langen unruhigen Phase übernahm im La Villette vor bald drei Jahren die 23-jährige Consiglia Pellegrino. Die Kundschaft scheint es zu schätzen. Christoph Hämmann

Pizza neapolitanischer Art: Tomaten, Fior di latte, Birnen, scharfe Salami, Gorgonzola und Nüsse auf dünnem Teig mit dickem Rand. Foto: hae

Kaum ein Restaurant in der Berner Agglomeration war in den letzten Jahren so häufig in den Medien wie das La Villette in Muri. Allerdings dokumentierten die Beiträge in erster Linie die jüngere Geschichte eines einst angesehenen Lokals, das einfach nicht mehr in die Spur finden wollte. Einmal stand das Haus drei Jahre lang leer, ein Wirt warf das Handtuch nach sechs, ein anderer nach neun Monaten.