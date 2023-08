Kreml-Kritiker vor Gericht – Nawalny zu 19 Jahren Haft verurteilt Dem russischen Oppositionsführer wurde unter anderem vorgeworfen, eine «extremistische» Organisation gegründet und finanziert zu haben. UPDATE FOLGT

Erneut Verurteilt: Kreml-Kritiker Alexei Nawalny in einer Videoübertragung während einer Gerichtsanhörung am 22. Juni 2023. Foto: Natalia Kolesnikova (AFP)

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist in einem Prozess wegen «Extremismus» zu weiteren 19 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das gab am Freitag seine Sprecherin bekannt. Dem 47-Jährigen war in dem Prozess vorgeworfen worden, eine «extremistische» Organisation gegründet und finanziert zu haben; ausserdem soll er zu extremistischen Aktivitäten aufgerufen und «Nazi-Ideologie wiederbelebt» haben.

(Update folgt)

AFP/sep/nag/Florian Lehmann

