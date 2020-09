Hinweis zur Ursache – Nawalny wurde offenbar nicht am Flughafen vergiftet Der Kreml-Kritiker ist seinem Team zufolge in seinem Hotelzimmer in der sibirischen Stadt Omsk vergiftet worden.

Selfie mit Frau: Alexei Nawalny und dessen Frau Julia am Krankenbett in der Charité. Foto: Daria Nawalny (Keystone/Instagram)

Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist seinem Team zufolge in seinem Hotelzimmer in der sibirischen Stadt Omsk vergiftet worden. Dort habe sich eine Flasche mit vergifteten Wasser befunden, hiess es zu einem am Donnerstag auf Nawalnys Instragram-Konto verbreitetet Video. Der russische Oppositionelle kollabierte am 20. August auf einem Inlandsflug. Er wurde anschliessend zur Behandlung nach Berlin geflogen.

Während russische Behörden nach eigener Darstellung bei Nawalny keinen Giftstoff gefunden haben, stellte eine von der Berliner Charité in Auftrag gegebene Analyse bei einem spezialisierten Bundeswehrlabor nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel «zweifelsfrei» ein Gift der Nowitschok-Gruppe fest.

London von russischer Täterschaft überzeugt

Russische Spione stecken nach Auffassung der britischen Regierung nahezu sicher hinter der Vergiftung Nawalnys. «Aus Sicht Grossbritanniens ist es sehr schwierig, eine plausible alternative Erklärung dafür zu finden, dass das von den russischen Geheimdiensten ausgeführt wurde», sagte Aussenminister Dominic Raab bei einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Mike Pompeo in Washington. Die russische Regierung stehe in der Pflicht zu erklären, was Nawalny zugestossen sei.

Nawalny war am 20. August auf einem innerrussischen Flug kollabiert. Die Piloten landeten daraufhin ausserplanmässig im sibirischen Omsk, wo er in der örtlichen Klinik behandelt wurde. Am 22. August wurde er nach Deutschland ausgeflogen, wo er seitdem in der Berliner Charité behandelt wird.

