Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell trifft am Freitag in Moskau Russlands Aussenminister Sergej Lawrow. Borrells Besuch in der russischen Hauptstadt wird durch die Verurteilung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny zu fast drei Jahren Haft und das harte Vorgehen der Polizei gegen dessen Unterstützer überschattet. Der Spanier hatte im Vorfeld angekündigt, dem Kreml während der bis Samstag dauernden Reise «klare Botschaften» zu überbringen.

Am Mittwoch hatten die EU-Regierungen über eine gemeinsame Erklärung zu Moskaus Vorgehen gegen Nawalny gestritten. Sie einigten sich dann zwar auf die erneute Forderung nach einer sofortigen Freilassung des Oppositionspolitikers, ihre gemeinsame Erklärung enthielt aber keine direkte Drohung mit Sanktionen. Der Kreml betonte, dass sich Borrell in Sachen Nawalny keine Illusionen machen solle. Moskau sei bereit, über alles zu sprechen, aber nicht, sich zu Nawalny «Ratschläge anzuhören».