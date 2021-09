Die Loubegaffer – Nauses neues Gefährt und Schneggs Aversion gegen das Fiebermessen Reto Nause ist wegen seines gebrochenen Fusses mit einem speziellen Gefährt unterwegs. Und Pierre Alain Schnegg nahm sich an der BAM ein Sonderrecht heraus. Die Loubegaffer

Reto Nause ist jetzt mit diesem Gefährt unterwegs. So wie am Mittwochabend während der Demonstration der Massnahmenskeptiker. Foto: Jürg Spori

Gemeinderat Reto Nause (Die Mitte) ist immer noch handicapiert. Er hat kürzlich einen Knochenbruch am Fuss erlitten und geht an Krücken, wie die Loubegaffer berichtet haben. Trotz seiner Verletzung ist er mobil, wie er am vergangenen Mittwochabend anlässlich der Demonstration der Massnahmenskeptiker unter Beweis stellte. Er bewegte sich mit einem Gefährt durch die Gassen, das die Loubegaffer noch nie gesehen haben und an ein Like-a-bike für Erwachsene erinnerte. Was die Ursache seines Knochenbruchs angeht, war der Stadtberner Sicherheitsdirektor gesprächiger als bisher. Er sei in einem Hotel über eine offene Schublade einer Kommode gestolpert, verriet er dem anwesenden Loubegaffer.