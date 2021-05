Loubegaffer – Nause zieht um, und der Stapi kocht Wenn Sicherheitsdirektor Reto Nause in ein kleineres Büro zügeln muss und Stadtpräsident Alec von Graffenried auf einem Hochhaus kocht. Das sind die News unter Berns Lauben. Die Loubegaffer

Gemeinderat Reto Nause muss in ein kleineres Büro umziehen. Ob er seine in Berlin geschossenen Fotos mitnimmt, wurde den Loubegaffern nicht bekannt. Foto: Franziska Rothenbühler

Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) arbeitet bekanntlich an der Predigergasse 12 in einem geräumigen Büro. Dieses muss er räumen und Platz schaffen, damit hier vier bis sechs Angestellte einziehen können. Dieser Umzug ist nötig, weil die Stadt Bern sparen muss. Nause zieht nun in ein Büro um, das mit 20 Quadratmetern weniger als halb so gross ist wie sein bisheriges, wie der «Bund» berichtete. Mehr zu schaffen dürfte ihm aber machen, dass auch die Nutzung des Raucherraums gestrichen wird. Wer also den passionierten Raucher (heimlich) ab und zu am Fenster rauchen sieht, weiss warum: Er bringt ein Opfer für das finanzielle Wohlergehen der Stadt.