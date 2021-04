Die Mitte paktiert mit SVP und FDP – Nause-Unterstützerin muss weiter auf den Lohn warten Die GLP der Stadt Bern verhalf CVP-Gemeinderat Reto Nause im Herbst zur Wiederwahl. Jetzt muss sie zuschauen, wie Die Mitte im Kanton mit rechts zusammengeht. Christoph Hämmann

Im März 2020 besiegelten Gabriela Blatter, Bettina Jans-Troxler, Philip Kohli und Sibyl Eigenmann das Mitte-Bündnis von GLP, EVP, BDP und CVP. Dieses wird auch bei den Grossratswahlen 2022 Bestand haben – nicht aber bei den Regierungsratswahlen. Foto: Christian Pfander

Die Grünliberalen zierten sich im Vorfeld der Wahlen in der Stadt Bern von letztem Herbst lange: Sollten sie Reto Nause ein weiteres Mal zur Wiederwahl in die Stadtregierung verhelfen, dem Vertreter der CVP, die in Bern auf sich allein gestellt gerade mal rund 3 Prozent der Stimmen holt?

Schliesslich kam die Neuauflage der Mitte-Liste von GLP, JGLP, EVP, CVP und BDP zustande. Wie von der GLP gefordert, hatten die Mitte-Parteien ihre Partnerschaft «langfristig und auf verschiedenen politischen Ebenen» gesichert, erklärte GLP-Präsidentin und Stadträtin Gabriela Blatter vor einem Jahr den erfolgreichen Verhandlungsabschluss. Für die nächsten Grossratswahlen etwa, die im kommenden März stattfinden, seien «verbindliche Vereinbarungen» getroffen worden.