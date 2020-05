Kommentar zur illegalen Kundgebung – Nause muss das Verbot durchsetzen Am Samstag demonstrierten rund 300 Menschen illegal gegen die Lockdown-Bestimmungen auf dem Bundesplatz. Der Kommentar von Wolf Röcken, stellvertretender BZ-Chefredaktor. Meinung Wolf Röcken

Stellvertretender BZ-Chefredaktor Wolf Röcken Foto: Raphael Moser





Die Einsätze der Berner Polizei in den letzten Tagen werfen Fragen auf. Am 1. Mai hat ein Grossaufgebot bereits kleine Ansammlungen von Demonstranten mit Hinweis auf das Corona-bedingte Versammlungsverbot verhindert. Am Samstag nun demonstrierten rund 300 Menschen gegen die Lockdown-Bestimmungen des Bundesrats auf dem Bundesplatz - und die Polizei liess sie lange Zeit gewähren. Das ist unverständlich.