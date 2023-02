Loubegaffer – Nause macht Pause, Köche starten durch Halb Bern ist ausgeflogen. Gemeinderat Reto Nause macht Pause in den Bergen. Aus den Bergen gibt es auch Gastroneuigkeiten. Die Loubegaffer

Jeweils in den Ferien merken die Loubegaffer, dass die Loube leerer sind. Dennoch haben sie einiges zu berichten. Am Samstag stiegen sie in einen Zug Richtung Romandie und trafen dabei auf prominente Mitpassagiere: Peter Lauener, den Ex-Kommunikationsmann von Bundesrat Alain Berset, und seine Frau, SP-Gemeinderätin Marieke Kruit. Derzeit vergeht kein Tag, ohne dass eine Schweizer Tageszeitung über Lauener berichtet. Er soll Informationen an die Boulevardzeitung «Blick» weitergegeben haben. So verstehen es die Loubegaffer umso mehr, wenn der SP-Mann mal von Bern wegwill. Und sie wünschen dem Paar erholsame Ferien.