Neues in Oey-Diemtigen geplant – Naturpark soll ein «Diemtigtal-Tor» für Besucher erhalten Der Gasthof Hirschen in Oey-Diemtigen soll um ein Besucherzentrum und eine Lodge für den Naturpark Diemtigtal ergänzt werden. Im Herbst werden zwei Vorschläge vorgestellt.

Oey-Diemtigen aus der Vogelperspektive. Hier soll der Naturpark Diemtigtal ein Tor in Form eines Besucherzentrums erhalten. Foto: Bruno Petroni

Die gemeinsame Geschäftsstelle von Diemtigtal Tourismus und Naturpark Diemtigtal ist heute im Bahnhof Oey-Diemtigen eingemietet. Für den Betrieb eines eigentlichen Besucherzentrums mit den notwendigen Räumen auch für die Vermittlung der Naturwerte an die Gäste sei hier nicht genügend Flächen vorhanden. «Das Angebot der Gruppenunterkünfte im Diemtigtal ist rückläufig, zur Abdeckung dieses Bedarfes soll das heutige Beherbergungsangebot im Gasthof Hirschen mit einer Lodge ergänzt werden.» So ist es in einer Mitteilung aus dem Diemtigtal zu lesen.

Büros erarbeiten Vorschläge

Die Initianten und Eigentümer der speziell für die Planung gegründeten Diemtigtal-Tor Entwicklungs GmbH (DTT GmbH) haben mit der Familie Anna und Daniel Kunz als Eigentümer der Hirschen-Liegenschaften die Erarbeitung der notwendigen Grundlagen festgelegt. Die zwei Architekturbüros Trachsel + Zeltner, Wimmis, und Christian Nussbaum AG, Spiez, werden beauftragt, konkrete Vorschläge für dieses Besucherzentrum zu erarbeiten, heisst es im Communiqué.

«Das Angebot der Gruppenunterkünfte im Diemtigtal ist rückläufig.» Aus der Mitteilung der DTT GmbH

Nebst dem Standort für die gemeinsame Geschäftsstelle seien in diesem Besucherzentrum auch die Räume für eine geplante künftige Rangerstation, eine Lodge für mindenstens 30 Personen, Seminarräume und die notwenigen Nebenräume vorgesehen.

Um Beitrag angefragt

Für die vorgesehenen Planungen und Abklärungen wird laut Mitteilung über den Entwicklungsraum Thun ERT auch ein Beitrag im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) von Bund und Kanton nachgefragt. «Die Realisierung eines Besucherzentrums ist zudem eine der Massnahmen in der neuen Leistungsvereinbarung 2022–31 zwischen den Standortgemeinden Diemtigen und Zweisimmen respektive dem Naturpark und den zuständigen Fachstellen von Bund und Kanton.»

Die Planungsarbeiten sind laut Angaben der DTT GmbH mit dem Gemeinderat von Diemtigen abgesprochen. Für einen Teil der Parzelle werde, im Falle einer Realisierung, noch eine Umzonung erforderlich sein. Die Planungsarbeiten werden durch eine Begleitgruppe unter Leitung der DTT GmbH geführt, erste Resultate sollen bis im kommenden Herbst vorliegen und sollen dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

pd

