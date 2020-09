Informationsanlass in Diemtigen – «Naturpark ist eine Gratwanderung» An einem Informationsabend im Kurhaus Hotel Grimmialp gings um Erfolg, Chancen und Zukunft des Naturparks Diemtigtal. Ob es überhaupt eine Zukunft gibt, wird am 17. September entschieden. Anne-Marie Günter

Auch das gehört zum Naturpark: Wandern und die Natur erleben, wie es hier Mitglieder des Vereins «Freunde Naturpark Diemtigtal» machen. Foto: PD

17 Prozent der Gäste im Diemtigtal kommen wegen des Naturparks. Die Wertschöpfung durch diese Gäste beträgt 2,64 Millionen Franken. Insgesamt werden 52’181 Logiernächte erzielt, und es kommen jährlich 304’000 Tagesgäste. Diese Zahlen stammen aus der Wertschöpfungsstudie der Uni Bern. Und sie sollten – so einer der Zuhörer an der Informationsveranstaltung im Kurhaus Hotel Grimmialp – an der Gemeindeversammlung vom 17. September klar kommuniziert werden, damit ersichtlich sei, wofür die Gemeinde auch in Zukunft 60’000 Franken zahlen müsse.