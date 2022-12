Per Autostopp zum Wandern – Naturpark Gantrisch lanciert organisiertes Autostoppen Der Naturpark Gantrisch startet einen Versuch mit einem neuen Mobilitätsangebot. An acht Standorten stehen grüne Tafeln, an welchen Reisende autostoppen können.

An acht Stellen können Gäste mit dem Daumen nach oben auf sich aufmerksam machen und auf eine Mitfahrt hoffen. Foto: zvg

Der Naturpark Gantrisch hat ein neues Mobilitätsangebot für Flexible lanciert. An acht Standorten im Naturpark Gantrisch stehen grüne Tafeln, an welchen Reisende mit dem Daumen nach oben autostoppen können, teilte der Naturpark Gantrisch am Donnerstag mit.

Auf der Strecke zwischen Schwarzenburg, dem Gurnigelpass und Riggisberg befinden sich die acht Mitfahrpunkte. Das Angebot richte sich an Gäste, welche alleine oder zu zweit unterwegs seien und keine fixe Abfahrts- oder Ankunftszeiten hätten. Die Autofahrenden können die Touristinnen und Touristen mitnehmen und am ausgemachten Ziel wieder ausladen.

Das neue Mobilitätsangebot ist ein Pilotprojekt und soll das bestehende Angebot des öffentlichen Verkehrs ergänzen. Falls die Mitfahrgelegenheit rege benutzt werde, möchte der Naturpark Gantrisch weitere grüne Stellen in der Region aufstellen, sagte Lydia Plüss, Geschäftsführerin des Naturparks Gantrisch, auf Anfrage.

In den letzten Jahren gab es schon mehrere Verbesserungen bezüglich Mobilität. Ein Rufbus wurde eingeführt und die Frequenz der Busverbindung auf den Gurnigel erhöht.

SDA/tag

