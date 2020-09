Gemeindeversammlung Diemtigen – Naturpark erhält volle Zustimmung 71 Stimmberechtigte stimmten nach nur einem Votum aus der Versammlungsmitte und bei einer Enthaltung zu, dass es den Naturpark Diemtigtal auch in Zukunft gibt. Anne-Marie Günter

Der Naturpark Diemtigtal ist lokal gut abgestützt: Die Gemeindeversammlung Diemtigen stimmte dem neuen Vertrag und dem überarbeiteten Reglement zu. Foto: PD

«Das Label ist kantonal und national bekannt», sagte der Diemtiger Bürger Daniel Kunz an der Gemeindeversammlung. Er war der einzige Stimmberechtigte, der sich aus der Versammlungsmitte zu Wort meldete, als es darum ging, über den neuen Vertrag und das überarbeitete Reglement zum Regionalen Naturpark Diemtigtal abzustimmen.

Geschäftsleiter Norbert Schmid durfte als Gast kurz das in den letzten zehn Jahren Erreichte und die neuen Ziele vorstellen. Ein Erfolg war das Corporate Volunteering: 6000-mal arbeiteten Menschen für die Diemtigtaler Landschaft und zahlten dazu Verpflegung und Übernachtung. Aktuell ist ein Birkhuhn-Forschungsprojekt angelaufen.

Ein Ziel für die Zukunft ist eine vermehrte Wertschöpfung im Tal. Gemeinderätin Gisela Stucki stellte vor, was zu bewilligen war: Die Gemeinde zahlt wie bisher 60’000 Franken Betriebsbeitrag ans Jahresbudget von 1,2 Millionen Franken, dies bis 2031. In der Kommission werden neu drei Tourismusvertreter sitzen. Der Verein Freunde des Regionalen Naturparks Diemtigtal wird im Reglement aufgeführt. 71 Stimmberechtigte stimmten bei einer einzigen Enthaltung der Vorlage zu. Die Stimmbeteiligung lag bei 4,1 Prozent.

Zwei Schulhäuser, drei Friedhöfe

Diskussionslos wurden auch die Zonenplanänderungen Bächlen, Riederen, Entschwil und Schwenden angenommen. Es ging um Schulhäuser, die nicht mehr gebraucht werden, seit es in der Gemeinde nur noch zwei Schulstandorte gibt. Die Areale wurden hauptsächlich in die Wohnzone umgezont.

Gemeindepräsident Jürg Stucki am Rednerpult und der Diemtiger Gemeinderat hatten keine heissen Diskussionen zu führen: Die Stimmberechtigten wollten das Label «Regionaler Naturpark» behalten. Foto: Anne-Marie Günter

Zudem wurde der Zonenplan auf dem Marktplatz Oey so geändert, dass ein Werkhof gebaut werden kann. Auf dem Viehschauplatz Horboden wurde die planerische Voraussetzung geschaffen, um ein bis 20 Meter hohes Salzsilo zu bauen. Diemtigen hat nur noch zwei Schulhäuser, aber drei Friedhöfe.

Bisher gab es nur auf dem Friedhof Diemtigen ein Gemeinschaftsgrab. 2019 und 2020 haben Mitarbeiter auch auf den Friedhöfen Zwischenflüh und Schwenden ein Gemeinschaftsgrab in Form eines halbrunden Alpengartens mit einheimischen Steinen angelegt. Das Friedhof- und Bestattungsreglement wurde angepasst und der Gebührenrahmen festgelegt. Die Tarife sind so, dass für Auswärtige, die in Diemtigen begraben werden, 50 Prozent mehr bezahlt wird als für Diemtigerinnen und Diemtiger.

Gutes Rechnungsergebnis

Die Rechnung 2019 der Einwohnergemeinde Diemtigen schliesst im Gesamthaushalt mit einem Ertragsüberschuss von 758’798 Franken ab. Dies bei einem Gesamtaufwand von 13,616 Millionen Franken. Der steuerfinanzierte allgemeine Haushalt schloss mit einem Ertragsüberschuss von 314’000 Franken ab; systembedingte zusätzliche Abschreibungen von 214’198 Franken wurden gemacht. Die Nettoinvestitionen betrugen 1,3 Millionen Franken.

Finanzverwalter Beat Reber erwähnte speziell das Feuerwehrmagazin Schwenden und das neue Fahrzeug des Werkmeisters. Fragen und Anregungen aus der Versammlung betrafen Postautokurs, Talwanderweg-Sicherheit wegen Bikern und die Anlage für Grünabfuhr, die nicht nur von Diemtigern benützt wird. Gemeindepräsident Jürg Stucki rief dazu auf, sich an den Spenden für die durch den Brand des Berggasthauses Seebergsee Geschädigten zu beteiligen. Es liegt auf Zweisimmner Boden, gehört aber zum Naturpark.