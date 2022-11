Neuland-Messe in Thun – Natur zum Anfassen in Expo-Halle Es braucht einiges, um Natur in eine Ausstellungshalle zu bringen. Wie es geht, zeigt ab heute die Neuland-Messe unter dem Motto «Hegen und Pflegen». Stefan Kammermann

Jürg Kaufmann (l.) vom Jagd und

Wildschutzverein Thun und der

Obersimmentaler Wildhüter Christian

Zimmermann haben einen Teil der

Sonderschau mitorganisiert. Foto: Stefan Kammermann

«Die ganze Bevölkerung nutzt die Natur», sagt Jürg Kaufmann. Er ist Jäger und Mitglied des Jagd- und Wildschutzvereins Thun sowie mitverantwortlich für die Sonderschau «Hegen und Pflegen» an der Ausstellung Neuland. Am Donnerstagmittag um 13.30 Uhr öffnet die Messe auf dem Expo-Gelände in Thun ihre Türen. Für Jürg Kaufmann und sein Team ist dann ein Grossteil der Arbeit getan. «Hoffentlich können wir mit der Sonderschau das Bewusstsein für die Natur fördern», fährt der Jäger fort. Zumal sein Team einigen Aufwand betrieben hat, um die Natur in eine Expo-Halle zu bringen.