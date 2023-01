Neue Chefin der SP/Juso-Fraktion – «Natürlich wollen wir das Stadt­präsidium zurück­holen» Barbara Keller ist noch keine 30 und relativ frisch im Stadtrat, wo sie neu die grösste Fraktion präsidiert. RGM müsse sich besser vermarkten, findet sie. Christoph Hämmann

Barbara Keller mag Herausforderungen wie jene, die Schützenmatte aufzuwerten und dennoch als Ort für alle Bevölkerungsgruppen zu erhalten. Fotos: Franziska Rothenbühler

Die zähe Ochsentour, als die so manche Politkarriere beschrieben wird, lässt sich auch umgekehrt herum absolvieren: Als Barbara Keller in der Stadt Bern in die Lokalpolitik eintauchte, hatte sie kantonal und national bereits einige Spuren hinterlassen. Nach dem Juso-Beitritt als 16-Jährige – aus Empörung über das Ja der Schweizer Stimmbevölkerung zur Anti-Minarett-Initiative im November 2009 – stieg sie via Vorstand und Kopräsidium der Kantonalpartei in die Geschäftsleitung der Juso Schweiz auf und bald darauf auch in jene der SP-Frauen Schweiz.