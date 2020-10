Flächendeckende Tests in Firmen – «Natürlich ist das nur eine Momentaufnahme» Lieber Mitarbeitende regelmässig testen lassen als den Betrieb einstellen: Die Schilthornbahn prüfe dies, sagt Direktor Christoph Egger. Chantal Desbiolles , Julian Witschi

Die Schilthornbahn will für die bevorstehende Wintersaison möglichst sicher sein, dass ihr Personal gesund ist. Foto: BOM

Der erste Schnee liegt in den Höhen. Im Oberland stecken die Bahnbetreiber während der Zwischensaison in den Vorbereitungen für das Wintergeschäft. Wie gewährleistet man den Betrieb durchgehend während der Corona-Pandemie? Diese Frage stellt sich auch bei der Schilthornbahn AG. Direktor Christoph Egger hat sich auf der Suche nach Antworten an die Spitäler FMI gewandt. Denn er könnte sich vorstellen, alle 180 Angestellten flächendeckend testen zu lassen.

Ob das machbar sei und was das denn kosten würde, wollte Egger in Erfahrung bringen. Und in welchem Rhythmus eine Wiederholung Sinn ergebe, auch beispielsweise bei einem Antikörpertest. Noch während er auf eine Reaktion wartete, holte die Realität den Bahnbetreiber ein: Das positive Resultat eines Mitarbeiters liess ihn handeln. «Wir haben schnell geschaltet und alle, die im selben Betrieb arbeiten, testen lassen.» Unter den 30 sei ein einziger Folgetest ebenfalls positiv ausgefallen.