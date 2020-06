Kampagne in Brienz-Oberhasli – «Natirli»-Kampagne soll fürs regionale Gewerbe sensibilisieren Das Standortmarketing Region Haslital Brienz ruft dazu auf, das lokale Gewerbe zu berücksichtigen. Ein Wettbewerb soll das schmackhaft machen.

Mit einer Kampagne will Standortmarketing & Regionalentwicklung Region Haslital Brienz das einheimische Gewerbe unterstützen. Foto: Bruno Petroni

Durch das Coronavirus und die damit verbundenen Massnahmen mussten zahlreiche Betriebe massive finanzielle Einbussen hinnehmen. «Nur durch solidarisches Handeln innerhalb der Region bleiben die vielfältige Branchenstruktur und das überdurchschnittlich gute Versorgungsangebot langfristig gesichert», schreibt nun das Standortmarketing & Regionalentwicklung Region Haslital Brienz in einer Medienmitteilung zur Lancierung einer entsprechenden Sensibilisierungskampagne unter dem Motto «Natirli», die in verschiedenen Kanälen läuft.

So sollten für Besorgungen, Anschaffungen, aber auch bei wirtschaftliche Aktivitäten wenn immer möglich die lokalen Anbieter berücksichtigt werden.

Bis Ende August können die Einwohner der Region Brienz-Oberhasli ausserdem an einem Wettbewerb teilnehmen, bei dem es insgesamt zehn Gutscheine à 500 Franken von einem Betrieb mit Sitz in der Region Brienz-Oberhasli nach Wahl zu gewinnen gibt. Der Wettbewerb liegt in den meisten Unternehmen der Region auf.

Weitere Infos zur Kampagne und Tipps gibts hier.

( pd )