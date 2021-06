Wechsel nach 28 Jahren – Nationalrat Lars Guggisberg neuer Berner KMU-Direktor SVP-Nationalrat Lars Guggisberg übernimmt am Dienstag das Amt des Berner KMU-Direktors. Guggisberg folgt auf Christoph Erb, der das Amt 28 Jahre inne hatte.

SVP-Nationalrat Lars Guggisberg tritt am Dienstag sein Amt als neuer Berner KMU-Direktor an. (Archivbild) Foto: Keystone/Anthony Anex

SVP-Nationalrat Lars Guggisberg tritt heute Dienstag das Amt des Berner KMU-Direktors an. Guggisberg folgt auf Christoph Erb, der während mehr als 28 Jahren die Berner KMU-Geschäftsstelle in Burgdorf geleitet hat.

Erb habe den grössten Berner Wirtschaftsverband zu dem gemacht, was er heute sei, nämlich ein starker und verlässlicher Partner im Kampf für bessere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Kanton Bern, schreiben die KMU in einer Medienmitteilung vom Dienstag.

Mit der Pensionierung von Erb gehe beim Gewerbeverband Berner KMU eine Ära zu Ende. Viel Herzblut habe Erb in die Berufsbildung investiert. Er sei als als OK-Präsident massgeblich für den Erfolg der ersten SwissSkills 2014 verantwortlich gewesen.

Guggisberg will in seiner neuen Funktion die Deregulierung vorantreiben. Generell sollten Betriebe zu ihrer Stärkung mehr Spielraum erhalten und nicht durch ständig enger werdende gesetzliche Rahmenbedingungen eingeschränkt werden.

Kurzfristig gehe es für die meisten KMU darum, nach der Corona-Krise wieder Fuss zu fassen und den Weg zurück in die Normalität zu finden. Mittelfristig müsse die weltweit einzigartige Berufsbildung in der Schweiz noch besser etabliert werden. Langfristig sehe er Potenzial in einer Offensive bei der Digitalisierung.

sda/tag

