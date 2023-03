«Stand with Ukraine» – Nationale Friedensdemo formiert sich auf Schützenmatte Am Samstagnachmittag findet in Bern erneut eine Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine statt – diesmal wurde national dazu aufgerufen. LIVE

1 / 3 Am Samstagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr haben sich bereits über 500 Personen auf der Schützenmatte zur nationalen Friedenskundgebung versammelt. Foto: sog

Seit 373 Tagen herrscht in der Ukraine Krieg. Deshalb findet an diesem Samstagnachmittag in Bern eine bewilligte Friedensdemo statt. Gegen 14.30 Uhr haben sich bereits über 500 Personen auf der Schützenmatte vesammelt.

Sie tragen Fahnen in blau-gelb, in den Friedensfarben oder in blau mit den gelben EU-Sternen. Auf einem Schild steht: «Für eine mutige Schweiz - Solidarisch mit der Ukraine - Zusammen mit Europa!»

Zur Kundgebung wurde national aufgerufen. Sie fordert ein möglichst rasches Ende des Kriegs. Unter dem Motto «Stand With Ukraine» spricht sich ein überparteiliches Bündnis für die Unterstützung der Menschen in der Ukraine und gegen Geld für das russische Regime aus. Zudem fordert das Bündnis, dass die Schweiz die Errichtung eines Sondertribunals unterstützt. Dieses soll Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen untersuchen.

Reden und Musik auf dem Bundesplatz

Von der Schützenmatte werden die Leute zum Bundesplatz ziehen, wo die ukrainische Botschafterin und mehrere Politikerinnen und Politiker Reden halten werden. Anschliessend treten ukrainische Musikerinnen und Musiker auf.

Bereits vor acht Tagen, am Jahrestag des russischen Angriffkrieges, fanden auf der ganzen Welt Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine statt – auch in Bern. In der Nähe russischen Botschaft versammelten sich rund 200 bis 300 Personen, um ihre Verbundheit mit der Ulraine zu zeigen. Die Kundgebung war bewilligt und verlief friedlich. Zur Demonstration aufgerufen hatte ein Kollektiv von lose organisierten privaten Personen. (sog/sda/sih)

sog/sih

