«Flâneur d’or» – Nationale Auszeichnung für die Bieler «Sommerinsel» Mit temporärer Möblierung hat die Stadt Biel letztes Jahr punktuell Plätze aufgewertet und erhält dafür einen Preis vom Fachverband Fussverkehr Schweiz.

Inseln zum Verweilen: Die Stadt Biel erhält für ihr Projekt «Sommerinsel» eine nationale Auszeichnung. Foto: zvg

Das Bieler Projekt «Sommerinsel» wird vom Fachverband Fussverkehr Schweiz im Rahmen des Preises «Flâneur d’or» ausgezeichnet. Vergangenes Jahr hatte die Stadt Biel öffentliche Orte belebt, die als wenig attraktiv und spärlich genutzt galten.

Durch temporäre Möblierung sollten die Sommerinseln die Passantinnen und Passanten animieren, Räume, die nur wenig Beachtung erhalten, aus einer anderen Perspektive neu zu entdecken und das Potential von unterschätzten Orten zu erahnen.

Die Jury vergab am Freitag einen Hauptpreis an die Stadt Liestal BL für die Neugestaltung der Rathausstrasse sowie mehrere Auszeichnungen und Erwähnungen. Die Bieler «Sommerinsel» taxierte sie als «hervorragendes Projekt, das gesamthaft überzeugt», wie aus einer Mitteilung der Bieler Stadtbehörden vom Freitag hervorgeht. Es erhielt eine Auszeichnung.

2017 konnte die Stadt Biel den Hauptpreis «Flâneur d’or» einheimsen, damals für den Park auf der Schüssinsel.

Der alle drei Jahre organisierte Preis «Flâneur d’or» prämiert Gestaltungsprojekte im öffentlichen Raum, die das Zufussgehen fördern und die Qualität, die Attraktivität und die Sicherheit der Infrastrukturen für den Fussverkehr verbessern. Dieses Jahr wurden 43 Projekte für den Preis eingereicht.

Diese Anerkennung auf nationaler Ebene unterstützt die Stadt Biel nach eigenen Angaben in ihren Bestrebungen, in der Innenstadt und in den Quartieren attraktive öffentliche Räume zu schaffen, bei denen die Menschen im Mittelpunkt stehen.

mb/SDA