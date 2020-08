Umbau des Kaiserhauses – Nationalbank will riesige Plattform in die Marktgasse stellen Die Sanierung des Kaiserhauses wird immer aufwendiger. Jetzt will die Nationalbank in der Marktgasse eine grosse Plattform errichten. Rahel Guggisberg , Stefan Schnyder

Die Plattform für den Umbau des Kaiserhauses wird grosse Dimensionen haben: Sie wird 35 Meter lang, 12 Meter breit und bis zu 9 Meter hoch sein. Illustration: SNB

Es ist wohl die derzeit komplexeste Baustelle in der Berner Altstadt. Die Schweizerische Nationalbank hat Ende 2017 die Sanierung des Kaiserhauses in Angriff genommen, das ihr gehört. Dieser Gebäudekomplex reicht von der Marktgasse 37-41 bis zur Amtshausgasse 22-26. Die Planer sahen bislang vor, die Materialweg- und -zufuhr über den bestehenden Installationsplatz in der Amtshausgasse sowie über einen kürzlich aufgebauten Baulift in der Marktgasse abzuwickeln. Beim Installationsplatz in der Amtshausgasse handelt es sich um eine Plattform, die über der Gasse steht und auf welcher ein Baukran installiert ist. Er wurde bereits für den Umbau des Hauptgebäudes der Nationalbank am Bundesplatz genutzt.