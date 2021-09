Kritik an der Geldpolitik – Nationalbank ist schon wieder 12 Milliarden reicher Die Geldhüter bauen ihr Engagement am US-Aktienmarkt weiter aus – trotz zunehmender Kritik. Armin Müller

Warnung vor Immobilienblase: Fritz Zurbrügg, Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank. Foto: Dominique Meienberg

Am Mittwoch warnte Fritz Zurbrügg, Vizedirektor der Schweizerischen Nationalbank (SNB), in einer Rede an der Universität Luzern vor nicht mehr tragbaren Hypothekarschulden, einem möglichen Einbruch der Häuserpreise und Risiken für den Finanzsektor.

Doch es blieb bei der Warnung: Die Nationalbank hat bisher keine Massnahmen ergriffen, um etwa den Banken mit zusätzlichen Auflagen die Hypothekenvergabe verteuern. Mit ihrer Tiefzinspolitik sorgt sie dafür, dass immer mehr Kapital in den Immobilienmarkt und an die Börse fliesst.

Am Tag vor Zurbrüggs Auftritt in Luzern veröffentlichte die Nationalbank ihre neuesten Bilanzzahlen. Bis Ende Juli ist die Bilanz auf 1024 Milliarden Franken angewachsen. Die Devisenanlagen – vor allem in Form ausländischer Staatsanleihen und Aktien – erreichen 946 Milliarden Franken. Das sind 110’000 Franken pro Kopf der Schweizer Bevölkerung.