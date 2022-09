Ende der Negativzinsen – Nationalbank erhöht Leitzins auf 0,5 Prozent Im Kampf gegen die Inflation verbannt die Schweizerische Nationalbank die Negativzinsen in die Geschichtsbücher.

Der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank lag acht Jahre lang im negativen Bereich: SNB-Präsident Thomas Jordan. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hebt den Leitzins erneut an. Die Notenbank erhöht den sogenannten SNB-Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 0,50 Prozent.

Mit dem Schritt wollen die Währungshüter dem erneut gestiegenen Inflationsdruck entgegenwirken, erklärte die SNB am Donnerstag. Zudem soll ein Übergreifen der Teuerung auf bisher weniger betroffene Waren und Dienstleistungen erschwert werden.

Es ist nicht auszuschliessen, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten, betonten die Währungshüter.

Die SNB hatte bereits Mitte Juni die Zinsschraube mit einem Schritt um einen halben Prozentpunkt erstmals seit fünfzehn Jahren wieder angezogen. Seither hat die Teuerung in der Schweiz weiter angezogen. Für den August 2022 wiesen die Statistiker eine Inflation von 3,5 Prozent aus, nach 3,4 Prozent in den Monaten Juni und Juli.

Damit sind die Negativzinsen der SNB nach beinahe acht Jahren Geschichte. Die Notenbank hatte diese am 18. Dezember 2014 eingeführt, zuerst mit einem Zins von -0,25 Prozent. Im Januar 2015 wurde der Leitzins mit der Aufgabe des Euro-Mindestkurses auf das rekordtiefe Niveau von -0,75 Prozent gesenkt.

US-Notenbank weit voraus

Als einer der Vorreiter der geldpolitischen Wende gilt die US-Notenbank Fed, die ihren Leitzins bereits fünf Mal seit Beginn der Coronavirus-Pandemie erhöht hat, das letzte Mal am Vorabend. Der US-Leitzins liegt nun bei einer Spanne von 3,00 bis 3,25 Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wiederum hatte vor zwei Wochen zur Bekämpfung der Rekordinflation die grösste Zinserhöhung ihrer Geschichte beschlossen. Der Leitzins im Euroraum stieg um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent.

Die Schweizer Notenbank betonte am Donnerstag ausserdem ihre Absicht, bei Bedarf weiterhin am Devisenmarkt aktiv zu sein. Die SNB hatte 2021 für 21,1 Milliarden Franken Fremdwährungen gekauft.

Schweizer Aktien auf neuem Jahrestief

Der Schweizer Aktienmarkt findet nicht aus seiner Baisse und markiert ein neues Jahrestief. Die US-Notenbank hat mit ihrem neuerlichen deutlichen Zinsschritt die Börsen weiter unter Druck gesetzt, auch wenn die Zinserhöhung im Rahmen der Erwartungen ausgefallen ist.

Fed-Chef Jerome Powell hat einmal mehr seine Entschlossenheit bekundet, die Geldpolitik zu straffen, bis die Inflation unter Kontrolle ist, was die Rezessionssorgen weiter nährt.

Das Fed ziehe mit dem jüngsten Entscheid die geldpolitischen Zügel weiter an und auch für die kommende Sitzung Anfang November scheine eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte eingeplant zu sein, so das Fazit der Zürcher Kantonalbank. Und für die Credit Suisse haben Powells Aussagen, die Geldpolitik weiter zu verschärfen, die Sorgen um eine harte Landung der Wirtschaft erhöht.

Der SMI fällt bis um 09.10 Uhr um 1,44 Prozent auf 10'278,70 Punkte zurück. Das bisherige Jahrestief bei 10'350 Punkten vom Juni wird damit klar unterschritten. Der hiesige Aktienmarkt befindet sich damit in guter Gesellschaft anderer europäischer Börsen wie in Deutschland oder Frankreich, wo die Kurse in ähnlichem Rahmen nachgeben.

Euro unter 95 Rappen

Die nervöse Stimmung schlägt sich auch im Verhältnis zwischen dem Franken und dem Euro nieder. Der Euro ist in der Nacht auf Donnerstag erstmals unter die Marke von 95 Rappen gerutscht und notiert derzeit bei 0,9473 Fr. Der Dollar kostet 0,9649 und zeigt sich damit vergleichsweise stabil.

Bei den Blue Chips verzeichnen konjunktursensitive Aktien wie Straumann und AMS Osram (je -4,3%) oder Partners Group (-3,9%) die grössten Abschläge.

Von den Grossbanken geben UBS (-2,2%) minim mehr nach als CS (-2,1%), letztere notieren allerdings mit 4,82 Franken auf einem neuen Jahrestief. Laut einem Bericht der «Financial Times» zieht die Bank eine Aufteilung der Investmentbank in drei Teile in Erwägung.

Nach unten abgestützt wird der Gesamtmarkt von den vergleichsweise stabilen Schwergewichten Nestlé (-0,5%), Roche (-0,9%) und Novartis (-1,1%).

SDA/sep

