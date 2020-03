National League verschiebt Playoffstart Nach dem Zuschauer-Bann wegen des Coronavirus ist der Start der entscheidenden Meisterschaftsphase verschoben. Beschlüsse für Worst-Case-Szenarien sind aufgeschoben. Marcel Allemann , Ittigen

Ligadirektor Denis Vaucher informierte an einer Medienkonferenz über die Entscheidung der Ligavertretung, das Playoff vorerst zu verschieben. Mealnie Duchene, Keystone

Der Playoff-Start wird vorerst zumindest auf den 17. März verschoben. Dies ist der einzige tragende Beschluss an der Eishockey-Ligaversammlung.

Das Playoff und das Abstiegsrunde der National League beginnen definitiv nicht diesen Samstag. Dies entschied die ausserordentliche Ligaversammlung heute Montag. Nachdem der Bundesrat alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten hatte, wurden die letzten beiden Runden der Qualifikation vor leeren Rängen ausgetragen. Weitere Geisterspiele wollen die Liga und die Clubvertreter unbedingt verhindern.

Wann es wirklich losgeht, ist noch nicht klar. Die Verantwortlichen der Liga und der Clubs wollen wieder konferieren (per Telefon oder einer weiteren ausserordentlichen Sitzung), wenn der Bundesrat entschieden hat, wie es nach dem 15. März weitergeht und ob das Grossveranstaltungsverbot bestehen bleibt oder aufgehoben wird. Sollte dieses Verbot seitens der Behörden nicht verlängert werden, beginnen die Playoff-Viertelfinals in der National League, die Playoff-Halbfinals in der Swiss League sowie die Ranking Round in beiden Ligen am Dienstag, 17. März und im Falle der Swiss League fortgesetzt. Ein angepasster Spieldatenplan wird zu gegebener Zeit publiziert. Entwürfe liegen bereits vor.

Worst-Case-Szenarien noch offen

Szenarien für den Worst Case, von dem aufgrund der aktuellen Entwicklung im Land eher auszugehen ist, als von einer Beruhigung, wurden an der Versammlung diskutiert. Aber noch keine Beschlüsse, die in diese Richtung gehen, gefasst. «Diese werden wir treffen, wenn sie nötig werden sollten. Unser primäres Ziel ist es in dieser Saison noch Eishockey zu spielen und zwar mit Zuschauern», erklärte Liga-Direktor Denis Vaucher.

Auch hat die Versammlung noch keine Beschlüsse getroffen, was geschehen wird, wenn sich ein Spieler oder sonstiger Clubvertreter mit dem Coronavirus infiszieren sollte. «Wir würden auch hier dann beschliessen, was zu tun ist, wenn dieser Fall eintreten würde und dann anschauen, ob die gesamte Mannschaft unter Quarantäne gesetzt werden müsste», so Vaucher.

Auf den Stufen U-20- und U-17 wird der Eishockey-Meisterschaftsbetrieb bis auf Weiteres gemäss Spielplan und unter Ausschluss von Zuschauern oder gemäss der kantonalen Auflagen weitergeführt. Vaucher dazu: «Das Eishockey darf nicht komplett stillstehen, das normale Leben muss auch irgendwie weitergehen.»

----------

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia

Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: